Levantamento da PRF Notícia

Falta de sinalização, acúmulo de resíduos e fluxo intenso: os problemas que contribuem para acidentes na BR-116

Rodovia concentrou maior número de trechos com ocorrências entre 2022 e 2024 entre as federais do RS; pontos onde ocorrem obras no Vale do Sinos são os mais críticos

11/09/2024 - 17h28min Atualizada em 11/09/2024 - 17h29min