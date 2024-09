Depois que o serviço do trensurb entre Porto Alegre e cidades do Vale do Sinos passou a ter um trecho feito por ônibus, a rotina de Vitor Gonçalves Selistre da Silva, 38 anos, que trabalha no 2º Tabelionato de Notas da Capital, foi impactada. Diariamente, ele e outros trabalhadores precisam dispensar mais tempo para seus deslocamentos diante da mobilidade precária no pós-enchente.