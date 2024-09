Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão, no km 22 da freeway, no sentido Litoral-Capital, causou a morte de uma pessoa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 5h, na altura de Santo Antônio da Patrulha. O caminhão, carregado de tijolos, tombou no acostamento. Parte da carga está sobre a pista.