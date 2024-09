Sul do RS Notícia

Homem morre atropelado por caminhão na BR-392 em Rio Grande

A vítima caiu da carona de uma motocicleta e na sequência foi atingida pelo veículo de carga. Acidente ocorrreu no km 5 da rodovia, no Distrito Industrial do município

28/08/2024 - 09h47min Atualizada em 28/08/2024 - 10h28min