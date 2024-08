Voltaram a contar neste domingo (18) os prazos de serviços de trânsito interrompidos em razão da enchente no Rio Grande do Sul. Uma normativa do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicada na sexta-feira (16) determina que veículos que não estiverem com o licenciamento em dia poderão ser autuados e removidos. Os demais prazos de suspensão de ações vencem de forma escalonada, ao longo de setembro (veja detalhes abaixo).