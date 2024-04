A Arteris Litoral Sul, responsável pela concessão do trecho norte da BR-101 em Santa Catarina, afirmou estar trabalhando para liberar, na maior brevidade possível, o trecho no Morro dos Cavalos (entre os kms 229 e 236). O local, situado no município de Palhoça, na Grande Florianópolis, está interditado desde sábado (13) devido a um deslizamento de terra e afundamento da pista. Conforme a empresa, em boletim publicado às 22h desta segunda-feira (15) nas redes sociais, não há previsão de restabelecimento do tráfego.