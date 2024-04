Foi totalmente liberado, no final da tarde desta quarta-feira (17), o sentido norte (Porto Alegre a Florianópolis) do quilômetro 233 da BR-101, no Morro dos Cavalos, em Palhoça, Santa Catarina. O trecho estava bloqueado desde o final de semana devido a um deslizamento na pista. A liberação total ocorreu por volta das 17h30min desta quarta.