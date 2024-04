O km 233 da BR-101 voltou a ter alterações na noite desta quinta-feira (18), no Morro dos Cavalos, em Palhoça, Santa Catarina. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) repete, desde as 19h, o desvio de fluxo da pista sul-norte (sentido Florianópolis) para a norte-sul (sentido Porto Alegre). A mudança segue até as 6h desta sexta-feira (19).