O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, realizou, entre terça (26) e quarta-feira (27), operação de combate à adulteração de combustíveis na Comarca de Passo Fundo, no norte gaúcho. Não foram constatadas irregularidades nas amostras coletadas.