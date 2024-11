O coordenador de futebol da Ponte Preta, João Brigatti, revelou que a prioridade da equipe era a contratação de um técnico argentino, que, inclusive, já estava acertado com o clube. O rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro fez os planos mudarem. Com a recusa do treinador, a equipe precisou voltar a olhar para o mercado brasileiro.