Uma colisão frontal entre um caminhão e uma van resultou na morte de quatro pessoas no início da tarde desta sexta-feira (29) na BR-158, em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste. Em um primeiro momento, o Corpo de Bombeiros informou que cinco pessoas haviam morrido, mas a informação foi corrigida pela corporação às 16h55min. Todas as vítimas estavam na van, que fazia uma viagem de retorno a Porto Alegre. A colisão frontal ocorreu na altura do Trevo da Faxina.