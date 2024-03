O capotamento de um veículo com placas de Porto Alegre, no início da noite desta quinta-feiraa (28), provocou a morte de uma criança e deixou outras três pessoas feridas em São Sebastião do Caí. O acidente foi registrado, no início da noite desta quinta-feira (28), na altura do quilômetro 8 da ERS-122, no Vale do Caí.