Um homem de 64 anos, morreu em um acidente na noite desta sexta-feira (29), no km 342 da BR-386, em Lajeado, no Vale do Taquari. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a CCR Via Sul, a vítima, que não teve a identidade divulgada, perdeu o controle do veículo, um Ford Focus. Por estar em alta velocidade, o motorista acabou saindo da pista ao projetar-se em uma rampa de terra. O carro acabou parando no pátio de um posto de combustível da rodovia.