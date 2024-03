O novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), lançado em junho de 2022, trouxe, além de um design atualizado, uma mudança na apresentação das categorias. Além das cinco definições já mais conhecidas (indicadas pelas letras de A a E), foram acrescentadas outras oito: B1, C1, D1, BE, CE, C1E, DE e D1E. Contando a ACC (voltada para a condução de ciclomotores ou bicicletas motorizadas, que já existia), agora são 14 modalidades. Estas novas nomenclaturas, com base na Resolução 886/21 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), têm gerado dúvidas entre os motoristas.