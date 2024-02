A juíza Denise Dias de Castro Bins Schwank indeferiu o pedido de medida cautelar suspendendo o reajuste das tarifas de pedágio do Polo Rodoviário de Pelotas, no sul do Estado. Na ação, a prefeitura do Rio Grande — por meio do prefeito Fábio Branco — e os deputados federais Alexandre Lindenmeyer (PT), Daniel Trzeciak (PSDB) e Afonso Hamm (PP) afirmam que os prejuízos do aumento são "imensuráveis" para a região. Em decisão do fim de semana, a magistrada afirmou que não há ilegalidade no reajuste.