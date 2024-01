Cerca de cem pessoas protestam no pedágio de Capão Seco, entre Pelotas e Rio Grande, na BR-392, nesta sexta-feira (12). A praça teve o funcionamento interrompido por volta das 9h30min, quando três ônibus chegaram na praça. Os manifestantes reclamam do reajuste de quase 29% na tarifa cobrada no local. A expectativa é que o movimento siga até o começo da tarde.