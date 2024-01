Motoristas que passaram pela BR-290 nos últimos dois dias tiveram de enfrentar congestionamentos entre Eldorado do Sul e o acesso a Charqueadas pela RS-401. A explicação para o problema, concentrado no período da manhã, é a execução de uma obra pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Conforme cronograma do órgão, o trabalho deve seguir até sábado (13).