A CCR Via Sul, empresa que administra a freeway, acredita que a partir deste final de semana, o movimento na rodovia em direção Litoral Norte cresça de modo expressivo. De acordo com a companhia, 62 mil veículos devem fazer o caminho em direção às praias entre esta sexta-feira e sábado (16). Até o meio-dia desta sexta, quase 8,5 mil veículos já tinham passado no pedágio de Santo Antônio da Patrulha.