Ciclistas e pedestres serão multados no Brasil a partir do ano que vem. Quem cometer infrações como permanecer nas vias onde trafegam os carros ou cruzar pistas em viadutos, pontes e túneis poderá ser autuado, de acordo com uma resolução regulamentada pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Essa possibilidade já estava prevista no Código de Trânsito Brasileiro, mas faltava a regulamentação. De acordo com o governo federal, a fiscalização deverá começar em 180 dias a partir da data de publicação. As multas serão aplicadas por agentes de trânsito, que preencherão um auto de infração.

Um pedestre caminhando fora de uma passarela de passagem terá de pagar R$ 44,19, o equivalente a 50% do valor da infração considerada leve. Já um ciclista pedalando em local proibido ou de forma imprudente desembolsará até R$ 130,16 (infração média), além de ter a bicicleta recolhida. Não foi informado pelo Denatran como será feita a cobrança dos valores.