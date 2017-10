O trecho de cerca de cinco quilômetros da Rota do Sol que não passou por obras de recuperação ficou de fora do Programa Restauro, que resultou na reconstrução de 40 quilômetros da estrada. O trecho não contemplado fica na região de Tainhas, em São Francisco de Paula.

O Programa Restauro prevê a recuperação de 700 quilômetros de rodovias estaduais. Na Rota do Sol, foram contratados dois lotes: um de Lageado Grande à localidade de Várzea do Cedro e outro da Várzea do Cedro até Tainhas. As obras estão em fase de conclusão. De todo o trecho em más condições, no entanto, cerca de cinco quilômetros não receberam nenhuma intervenção.