O acidente ocorreu por volta das 15h, no quilômetro 405 da rodovia. Segundo a PRF, o veículo Ford Focus, que trafegava com as quatro vítimas, teria aquaplanado e invadido a pista contrária. Neste momento, uma carreta bi-trem Volvo, com placas de Horizontina, acabou colidindo frontalmente com o automóvel, que ficou destruído.