Desde o início do ano a João Alfredo, conhecido ponto boêmio em Porto Alegre, passou a concentrar episódios de tensão. Por pelo menos duas vezes, a polícia dispersou frequentadores, que costumam ocupar toda a rua nas madrugadas de sexta e sábado. De um lado, boêmios defendem o direito de permanecer na via sem entrarem nos bares. De outro, moradores reclamam da impossibilidade de dormir com o barulho e as frequentes confusões. A Brigada Militar vem fazendo operações mais constantes — o comandante responsável pelo policiamento disse, ao colunista Paulo Germano, que os resultados virão com o tempo.