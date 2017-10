Condutor foi abordado na Cidade Baixa durante blitz da Balada Segura na sexta (20) e teve o carro apreendido Divulgação / EPTC

O motorista de 35 anos que teve o carro apreendido em Porto Alegre, na noite de sexta-feira (20), após agentes da Operação Balada Segura constatarem que o veículo possuía 324 multas, só vai conseguir usar o carro novamente se pagar uma quantia de R$ 82.277,06. O valor é justamente o acumulado das infrações cometidas pelo condutor no veículo, um Palio ano 2012 com placas de Cruz Alta.

De acordo com a tabela Fipe — base para definir os preços médios para venda de veículos —, o modelo do carro apreendido vale pouco mais de R$ 18 mil atualmente. Sendo assim, o motorista terá que pagar mais de quatro vezes o valor do carro para ter seu Palio de volta.

— É muito raro em um caso desses, provavelmente ele não retire o carro do depósito. Não tem como, não vale a pena — disse o responsável interino pela equipe da Balada Segura da EPTC, Marcelo Cunha da Silva.

Marcelo participou da abordagem ao carro na Avenida Loureiro da Silva, durante uma blitz móvel da operação no Bairro Cidade Baixa. Por volta das 21h, o veículo foi parado pelas equipes de fiscalização e, após consulta no sistema do Detran-RS, foi constatado que o carro possuía 324 multas acumuladas e não pagas.

Além disso, o veículo está com o licenciamento vencido desde 2012 e com parte do vidro da frente trincado, o que caracteriza mau estado de conservação, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. Por causa disso, o motorista levou mais duas multas durante a abordagem da Balada Segura, totalizando R$ 484 e 12 pontos na carteira de habilitação.

— Ele estava circulando por aí de forma irregular e a gente tirou de circulação o carro por um procedimento legal, previsto no Código Brasileiro de Trânsito. Não tinha nada errado com o condutor, o teste do bafômetro deu zerado. O problema estava no carro — explica Marcelo.