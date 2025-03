Twitter fora do ar? Usuários relatam instabilidade na rede social X nesta quinta-feira

Usuários do X (antigo Twitter) enfrentam instabilidade na rede social desde a manhã desta quinta-feira (27). Durante a tarde, relatos sobre falhas de funcionamento foram registrados, tanto no Brasil quanto em outros países.

Reclamações de usuários brasileiros subiram no Down Detector.

Instabilidade global

As falhas no X não se restringem ao Brasil. Nos Estados Unidos, 7.169 usuários relataram dificuldades de acesso às 15h51min, segundo o Downdetector. No Canadá, o número de notificações no mesmo horário foi de 708.