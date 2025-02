Com sucesso Notícia

Blue Origin conclui 10ª missão de turismo espacial; veja como foi

Nave New Shepard decolou com seis pessoas a bordo do veículo, de uma unidade da empresa no Texas, nos Estados Unidos. O voo ao espaço suborbital tem duração de 10 a 12 minutos

25/02/2025 - 12h48min Atualizada em 25/02/2025 - 13h37min