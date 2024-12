É seguro utilizar adaptador de tomada, extensão elétrica ou filtro de linha?

É preciso observar a potência, a tensão e a corrente dos equipamentos, assim como dos adaptadores, para evitar danos. Adobe Stock / Adobe Stock

Procure a primeira tomada disponível quem nunca precisou de um adaptador de tomada (T), filtro de linha ou extensão elétrica para colocar mais de um equipamento em funcionamento no mesmo ponto. Mas poucos conhecem as limitações relacionadas ao valor da corrente elétrica suportada por esses adaptadores, que ao ser ultrapassada pode danificar superaquecimento de cabos, derretimento de materiais isolantes ou até curto circuito.

Para descobrir o valor da corrente elétrica do equipamento ligado a esses dispositivos, o doutor em física e professor da Universidade de Caxias do Sul (UCS) Alexandre Mesquita recomenda um cálculo baseado na potência elétrica descrita no selo de cada equipamento dividido pela tensão da potência elétrica. No Rio Grande do Sul a potência é de 110 volts ou 220 volts, conforme a região.

— Um equipamento que tem potência nominal (potência normal de uso) de 1500 W vai solicitar uma corrente elétrica estimada de 1500W/220V, que é igual a 6,8 amperes, ou quase 7 amperes— exemplifica Mesquita.

Para o professor, a principal observação a ser feita é se o dispositivo utilizado, seja um T, extensão elétrica ou filtro de linha, possuem o selo do Inmetro.

— Isso vai garantir, dentre outras coisas, que o equipamento foi severamente testado e de fato ele suporta os limites que vem descritos na sua embalagem garantidos pelo fabricante. Por precaução, as correntes que passam pelo dispositivo somadas devem chegar a, no máximo, 80% do valor de 10 ou 20 amperes, por exemplo— alerta.

O que pode ou não ser ligado em adaptadores

Em alguns casos, pode ser necessário utilizar o adaptador. O professor da UCS explica o que pode ou não ser ligado em T, extensão elétrica ou filtro de linha.

Geladeira e freezer: mesmo com potência de 200 W nos modelos mais comuns, o motor elétrico do compressor pode gerar picos altos de corrente quando ligado e isso danifica a extensão ou filtro de linha ao longo do tempo, com outros eletrodomésticos ligados no mesmo dispositivo. O indicado em ambos os casos é o uso de tomada própria.

Air Fryers: precisam de tomada própria, devido à sua potência, que pode ser de 1400 W ou até mais. Assim o cálculo aconselhado para descobrir se mais de um equipamento pode ser inserido no dispositivo ultrapassaria o valor suportado.

Máquina de lavar roupa: com potência igual ou maior que 600 W, usam motor elétrico que pode gerar pico de corrente. Outro fator negativo para uso adaptador é a operação com água, que pode gerar umidade.

Fogão elétrico ou por indução: com especificidade mais rígida, esses eletrodomésticos precisam de tomadas dimensionadas como no caso de chuveiros e torneiras elétricas. Isso porque sua potência varia entre 3000 W e 6000 W.

Televisão: se for observado o limite de corrente estipulado pelo fabricante na soma de todos os outros aparelhos conectados, é possível utilizar o eletrodoméstico em T, filtro de linha ou extensão.

Micro-ondas: com potência aproximada de 1000 W e uso continuado do eletrodoméstico, recomenda-se tomada própria.