Conferência para profissionais de tecnologia é realizada nesta semana em Porto Alegre 

Evento em formato de summit será na UniRitter Zona Sul. Toowongsa / stock.adobe.com

Porto Alegre recebe nesta semana o The Developer’s Conference (TDC), um dos maiores eventos para profissionais de tecnologia do país. A conferência será realizada nos dias 4 e 5 de dezembro, em formato de summit, na UniRitter Zona Sul. As atividades ocorrem das 9h às 19h.

Realizado anualmente em cidades importantes para a comunidade tecnológica, o evento terá sua 11ª edição na capital gaúcha, abordando temas como inteligência artificial (IA), dados e desenvolvimento de softwares. O TDC Summit IA Porto Alegre é um evento híbrido e conta com atividades presenciais, que exigem ingresso, bem como palestras gratuitas que podem ser assistidas remotamente.

Geração aumentada via recuperação (RAG), o impacto da IA generativa em diversas áreas e a função de ativação softmax estão entre os temas a serem discutidos. Pelo segundo ano, o Grupo RBS estará presente na edição porto-alegrense do encontro.

Na quinta-feira (5), às 14h30min, o gerente-executivo de Arquitetura e Soluções Digitais do Grupo RBS, Douglas Ulian, ocupará o palco principal do evento para ministrar a palestra "IA e o Futuro do Jornalismo Digital: Explorando oportunidades e compreendendo a audiência".

Entre os destaques estão a palestra de Fernando Sedrez, especialista em engenharia de dados que atua na Globo, que irá abordar como a companhia prepara os dados para IA implementando o modelo Data Mesh. A atividade será na quarta-feira (4), às 16h35min. O empreendedor Daniel Wildt, diretor da uMov.me, irá trazer reflexões sobre direitos autorais na era da IA generativa, também na quarta-feira, a partir das 10h45min.

O evento contará com três palcos para palestras e painéis, um fórum executivo, um lounge voltado à comunidade de profissionais de tecnologia, bem como um hub de mentorias. As inscrições devem ser realizadas pelo site, que mostra as opções de ingresso e valores.

Sobre o TDC

Com 4 mil conferencistas ao ano, o TDC é o maior evento relacionado ao desenvolvimento de software no Brasil, conectando organizadores de meetups e eventos, palestrantes, empresas e patrocinadores em uma única plataforma. São conferências com objetivo de apresentar os tópicos mais importantes de acordo com as necessidades locais e internacionais.

Por isso, cada dia de evento tem mais de 10 trilhas paralelas organizadas por especialistas nos temas. A cada ano, são realizadas pelos menos quatro edições do evento, uma em cada cidade, levando o encontro a capitais que são importantes para o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Em 2024, é realizada a 11ª edição da conferência em Porto Alegre.

Serviço