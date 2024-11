A Terra vibrou durante nove dias consecutivos em setembro de 2023. Nesta quinta-feira (31), a Agência Espacial Norte-americana (Nasa) divulgou que dados do satélite Swot, parceria da agência com o Centro Nacional de Estudos Espaciais da França (CNES) mostram que o fenômeno foi causado por um tsunami com ondas que se moveram de um lado para o outro a cada 90 segundos na água do fiorde Dickson, na Groenlândia.