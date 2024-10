US$ 49,3 bilhões

Fundador do TikTok lidera a lista dos mais ricos da China; veja ranking

Empresário que criou também a ByteDance ultrapassou Zhong Shanshan, que era o primeiro colocado há três anos. São consideradas pessoas com patrimônio superior a US$ 700 milhões e mulheres respondem por 23,5% do total

29/10/2024 - 18h13min Atualizada em 29/10/2024 - 20h38min