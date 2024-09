Enquanto o dia ainda amanhecia no Brasil, a segunda superlua deste ano já encantava o céu noturno de países como Austrália e Qatar nesta terça-feira (17). O fenômeno, que ocorre quando a fase cheia da Lua coincide com sua maior proximidade da Terra – conhecido como perigeu –, terá seu ápice por volta das 10h28min no horário de Brasília.