Fenômenos astronômicos Notícia

Setembro terá superlua e eclipse na mesma noite; confira o calendário lunar

Novo ciclo do satélite natural começa no dia 2. Estágios são definidos a partir do movimento de rotação do satélite, que dura cerca de 29,5 dias para ser totalmente concluída

30/08/2024 - 15h58min Atualizada em 30/08/2024 - 16h16min