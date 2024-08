Desde o último sábado (17), o X, antigo Twitter, não possui mais operação no Brasil. A decisão foi tomada pelo dono da rede social, Elon Musk, que reclamou de decisões judiciais do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A decisão levanta dúvidas sobre o futuro da plataforma para os usuários brasileiros.