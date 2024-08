No último sábado (17), o X, antigo Twitter, anunciou o fechamento do seu escritório e o encerramento das atividades no Brasil. Segundo Elon Musk, proprietário da rede social, a decisão foi motivada por ameaças e censura do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que relatou sobre a participação do proprietário da plataforma em campanhas de desinformação contra instituições brasileiras.