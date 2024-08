Período Cretáceo Notícia

Coletadas na Antártica, amostras de plantas da época dos dinossauros serão usadas em pesquisa no RS sobre mudanças no clima

Materiais servirão como base para o desenvolvimento de pesquisas no Laboratório de Paleobotânica e Evolução de Biomas do Museu de Ciências da Universidade do Vale do Taquari, a Univates. Estudos permitirão visão detalhada das mudanças ecológicas e climáticas ao longo de milhões de anos

12/08/2024 - 16h28min