De 1279 a.C Notícia

Rosto do faraó Ramsés II, do Egito Antigo, é recriado em estudo liderado por designer brasileiro

Pesquisa utilizou dados sobre as características físicas do povo egípcio e outras projeções do formato craniano do governante. Imagem foi produzida em ferramenta digital 3D, com técnica de aproximação facial forense

08/07/2024 - 11h33min Atualizada em 08/07/2024 - 11h47min