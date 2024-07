Na Ásia

Museu de Nova York devolve ao Camboja obras de arte traficadas há décadas

No total, foram 14 peças devolvidas pelo Metropolitan Museum of Art para o país asiático. O Met anunciou em dezembro que iria retornar as antiguidades, a pedido da Justiça e da polícia americana, que lutam contra o tráfico internacional de obras de arte

04/07/2024 - 11h10min Atualizada em 04/07/2024 - 15h35min