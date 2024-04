O Tinder, conhecido aplicativo de relacionamentos, apresentou uma nova ferramenta voltada para reforçar a segurança dos seus usuários durante encontros com potenciais pretendentes. Essa inovação busca mitigar riscos, incluindo situações como o "golpe do amor", no qual usuários são enganados por meio de interações em plataformas de paquera online. As informações são do portal g1.