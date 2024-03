O grupo acusado de promover ao menos dois roubos do chamado "golpe do aplicativo" em Porto Alegre foi condenado pela Justiça, em primeira instância. Dois homens e um mulher terão de cumprir pena em regime fechado e pagar indenização aos dois homens que foram vítimas. Na ação, eles marcavam encontros por um app de relacionamento — direcionado à comunidade LGBT+ —, sempre na casa das vítimas, e anunciavam o roubo ao chegarem no local. Além de fazer diversas agressões e ameaças, o grupo também obrigava as vítimas a fazer transferências bancárias e roubava objetos pessoais da casa. Nos dois casos tratados no processo, o prejuízo foi de mais de R$ 11 mil.