Os maias, povo pré-hispânico que habitou a região onde hoje é o México, mantinham uma série de rituais durante eclipses solares que envolviam sacrifício de pessoas, animais e até mesmo da nobreza. O Sol era a principal divindade para os maias, chamado de Kinich Ahau, e seu escurecimento no meio do dia provocava medo e era visto como sinal de mau agouro. O planejamento dos rituais era possibilitado pela alta previsibilidade do calendário maia.



Ao longo dos séculos, os cientistas aprimoraram as ferramentas que estabelecem cronogramas para esses fenômenos astronômicos. Nesta segunda-feira (8) ocorreu um eclipse solar total justamente na América do Norte.



Na visão dos maias, todos os dias o Sol morria e percorria o mundo das sombras e da morte para aparecer no dia seguinte e, assim, manter a ordem cosmológica.