A missão espacial chinesa Shenzhou-18, com três tripulantes, foi lançada nesta quinta-feira (25) rumo à estação espacial Tiangong, informou a imprensa estatal. A nave, transportada pelo foguete Long March 2F, decolou do centro de lançamento de Jiuquan, no noroeste da China, às 20h59min locais (9h59min em Brasília).