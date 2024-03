O podcast Radar de Inovação aborda nesta semana o legado do South Summit Brazil 2024, realizado entre 20 e 22 de março no Cais Mauá, o papel do poder público e o futuro da inovação no Rio Grande do Sul. Para falar sobre o assunto, o apresentador Tércio Saccol recebe a secretária estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, Simone Stülp.