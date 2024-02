Anna Carolina Davila, criadora de conteúdo brasileira, viralizou no TikTok ao publicar um vídeo, no dia 10 de fevereiro, acessando o bate-papo da extinta rede de mensagens MSN. O post já ganhou mais de 1,4 milhões de visualizações, com centenas de comentários pedindo a volta do aplicativo e apontando a nostalgia do momento.