Entre as inovações tecnológicas apresentadas na Consumer Electronics Show (CES) 2024, evento de tecnologia que aconteceu em Las Vegas na segunda semana de janeiro, está o Rabbit R1, que promete ser um assistente pessoal de bolso que utiliza inteligência artificial (IA) em todas as suas funções. O aparelho acessa aplicativos e realiza diversas tarefas sem que seja necessário operar o celular. Resumidamente, ele mexe no telefone pelo usuário.