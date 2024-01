De Volta Para o Futuro (1985), clássico filme de Robert Zemeckis, ajudou a popularizar a ideia dos carros voadores. Agora, em 2024, parecemos estar perto disto. Durante a principal feira de tecnologia do mundo — conhecida como CES —, que ocorre em Las Vegas, nos Estados Unidos, a Hyundai apresentou o protótipo do S-A2, seu primeiro “carro voador”. As informações são do G1.