Depois de ser lançado em nível mundial no Web Summit, em Lisboa, Portugal, o Startup Guide Rio Grande do Sul, guia destinado a divulgar empresas gaúchas ligadas à inovação vai ser apresentado a empreendedores e interessados em Porto Alegre, em 5 de dezembro. O evento, que teve a data transferida em virtude dos impactos da chuva na capital gaúcha, será realizado no Instituto Caldeira, no 4º Distrito, às 17h.