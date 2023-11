A Rockstar Games completa 25 anos em dezembro, mas são os fãs quem ganham o presente. A empresa divulgou que vai lançar um trailer do aguardado sexto jogo da franquia Grand Theft Auto, o GTA 6, no começo do mês que vem. "Estamos muito entusiasmados em informar que no início de dezembro lançaremos o primeiro trailer do próximo Grand Theft Auto. Esperamos muitos mais anos compartilhando essas experiências com todos vocês", informou a marca no X, antigo Twitter.