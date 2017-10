A Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) afirma que seu perfil no Facebook foi retirado do ar por algumas horas, no sábado (28), depois de publicar uma imagem histórica da peça "Cabaret Prevenção". O post foi eliminado pela rede social.

Conforme a Abia, a imagem bloqueada "mostra vários homens com os dorsos nus e em posição de expressão da sua sexualidade", mas "não tem cena de nudez ou sexo explícito". GaúchaZH fez contato com o setor de atendimento à imprensa do Facebook, via e-mail, mais ainda não obteve esclarecimentos sobre os critérios adotados para a remoção.