Marketing, empreendedorismo, inovação e tecnologia combinados com shows, games, ioga e muito mais. Mesclando interatividade com conteúdo de qualidade, Porto Alegre recebe, no próximo fim de semana, a primeira edição do Festival da Transformação, o FT17. Realizado pela ADVB, o evento terá cerca 200 palestrantes e mais de 400 atividades na ESPM (Rua Guilherme Schell, 350).

Leia Mais Festival de Interatividade e Comunicação coloca em debate os segredos da economia da experiência

Inspirado no que acontece lá fora, como SXSW, Cannes Lions e Burning Man, o FT17 é uma evolução do Fórum da Transformação, que ocorreu no ano passado. Alexandre Cruz, diretor-executivo da ADVB e CEO do encontro, explica a repaginada:

— Este ano, nos demos conta de que não há espaço para eventos só de palestras. Comparando com o que acontece fora do Brasil, vemos dois aspectos: a personalização e um nível maior de interação e atividade, no qual se cria uma via de mão dupla de diálogo.

Esse formato, segundo Cruz, permite que o conteúdo seja soberano e se sobreponha a nomes e celebridades:

—Não quisemos fazer um evento em torno de uma celebridade. Demos um passa pé nesse modelo e invertemos a lógica, focando no conteúdo de qualidade e de interesse.

Dentre as discussões, temas que vão desde futuro da medicina até educação na era digital. O FT17 contará com a participação de nomes como Carol Pimentel, Bia Kern, Bruno Bitencourt e Cassio Grinberg (leia mais abaixo).

Shows e interatividade

Estúdio de tatuagem, aulas de ioga, games, 17 shows, desfile e competições entre startups estão entre as atividades previstas para acontecer ao longo do fim de semana. Curiosos também poderão experimentar uma touca trazida pela Nielsen, consultoria de estratégia e marketing, capaz de "escanear" o cérebro _ é usada para analisar as reações cerebrais dos consumidores frente a um vídeo ou comercial. Os operadores desse sistema também participarão de algumas palestras no evento.

Conheça alguns palestrantes



Carol Pimentel - Editora na Marvel Panini

Criação e desenvolvimento de personagens: o que deu certo e errado nos quadrinhos mainstream da Marvel e DC



Bia Kern - Fundadora e Coordenadora da OSC Mulher em Construção

Empoderamento da mulher na construção civil



Bruno Bittencourt - co-fundador e professor da Escola Convexo

Educar pra que(m)? inovação nas práticas de ensino e aprendizagem



Cassio Grinberg - fundador da Grinberg Consulting e da Skatelosopher, atua há 15 anos na área de Marketing

Skatelosophy - a filosofia do skate atuando no crescimento de pessoas e marcas

Giane Brocco

Biomimética: novas tecnologias inspiradas pela natureza

Felipe Menezes - professor universitário, engenheiro, palestrante, entusiasta de futurismo e idealizador da WTF! School

WTF! Estamos ensinando (ou aprendendo)?



Pedro Schestatsky - professor de neurologia UFRGS

Medicina do futuro ou de precisão: a um passo da vida eterna?

Rozeli da Silva - Gari

Minha história de vida junto ao meu projeto

SERVIÇO

O que: Festival da Transformação 2017 (FT17)

Quando: 28 e 29 de outubro (sábado e domingo), das 9h às 19h

Onde: Campus B e C da ESPM/Sul (Rua Guilherme Schell, 350) _ Porto Alegre/RS

Informações e inscrições: www.ft.poa.br

Inscrição valor único: R$ 220,00 (1° lote)