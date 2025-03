Foi preso na manhã desta quarta-feira (19) um homem suspeito de pilotar a moto usada no assalto em que o ciclista Vitor Medrado foi morto , em São Paulo, no dia 13 de fevereiro.

De acordo com o g1 , Jeferson de Souza Jesus, conhecido como Gordo da Paraisópolis, já tem passagens na polícia por tráfico de drogas e receptação . O suspeito de atirar e matar o ciclista está preso desde 9 de março.

Entenda o caso

O ciclista Vitor Felisberto Medrado, 46 anos, morreu após ser baleado no pescoço durante um assalto em São Paulo. O crime ocorreu em área nobre da cidade, em frente ao Parque do Povo, no bairro Itaim Bibi, na zona oeste. Ele foi socorrido por testemunhas e encaminhado ao hospital, mas não resistiu.