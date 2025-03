Homem é amarrado com cordas após furtar carro e colidir contra mureta na RS-118, em Cachoeirinha

Correção: o homem foi preso em Cachoeirinha, diferentemente do que foi informado entre 8h42min e 12h40min desta quarta-feira (19). O texto foi ajustado.

Um homem foi amarrado por populares após furtar um veículo Ford Focus na RS-118, em Esteio, na Região Metropolitana, na manhã desta quarta-feira (19). Depois de bater o carro, ele foi contido e teve as mãos e as pernas atadas com cordas.